Leila afirma que Palmeiras trabalha por reforços e promete 'lutar' para Abel ficar 'até o fim'

Constantemente cobrada por reforços neste início de ano, especialmente pelo centroavante, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o alviverde segue em negociações e pretende contratar novos jogadores antes do fim da janela de transferências, em 28 de fevereiro. Ainda garantiu que lutará para que Abel Ferreira permaneça até o fim de seu mandato, que termina em 2027.

A dirigente foi reeleita em novembro de 2024 para mais um mandato, enquanto o treinador já praticamente cravou que 2025 será seu "último ano no Brasil". Caberá à presidente convencer o português, o qual chama de "maior treinador da história do Palmeiras". Ela aproveitou a certeza do próximo triênio também para falar do aclamado camisa 9, que vê como um "carma" e que a torcida nunca estará satisfeita, por mais que cheguem reforços.

"O camisa nove é um carma que eu tenho", disse Leila em entrevista à CazéTV antes do clássico com o São Paulo deste domingo, no Allianz Parque. "Desde que fui eleita presidente, pedem esse camisa nove. Mesmo se já tivermos jogadores que atendam, vão continuar pedindo. Eu tomo as decisões baseadas no que acho melhor para o Palmeiras, no que meu diretor e treinador acham. E nós três temos a mesma sintonia", acrescentou.

Até o momento, o clube contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho e tinha praticamente engatilhada a chegada de Andreas Pereira, que, no fim, acabou recusando a transferência. Com isso, Leila passou a adotar cautela e fez críticas às formas como as negociações decorrem. "No futebol, às vezes, a palavra não tem muita credibilidade do outro lado", disse, sem citar nominalmente o caso do meia, que frustrou os planos do alviverde.

A presidente garante que, mesmo tendo que mudar planos no mercado e já contando com um "forte" plantel, tem planos bem encaminhados. "Estamos sim, com conversas adiantadas para ver se trazemos mais alguém", revelou. "O Palmeiras está sempre de olho para trazer jogadores que vêm agregar e fortalecer ainda mais o nosso elenco, que já é muito forte", complementou a dirigente.

Sobre Abel, que indicou saída ao final de 2025, Leila é assertiva em dizer que deseja a continuidade do treinador dono de dez títulos no clube, sendo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. "Para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Meu desejo é que ele fique conosco até o último dia do meu mandato", disse, referindo-se ao triênio de 2025 a 2027.

"(É) uma trajetória maravilhosa e não tenho dúvidas de que vamos continuar a celebrar momentos com o Abel e sua comissão técnica durante muito tempo", concluiu. Por enquanto, desde que o português manifestou sua possível saída, não foram divulgadas novas negociações ou atualizações se ficará mais tempo no Brasil ou, de fato, deixará o País.