Judocas brasileiros perdem para japoneses e ficam com a prata no Grand Slam de Baku

Neste domingo, o Brasil faturou duas medalhas de prata no Grand Slam de Judô de Baku, no Azerbaijão. Marcelo Fronckowiak e Leonardo Gonçalves perderam para os japoneses Sanshiro Murao e Dota Arai, respectivamente, ficando no segundo lugar do pódio.

Aos 24 anos, Marcelo disputou sua primeira final de Grand Slam, no peso médio (90 kg). Ele bateu o alemão Fabian Kansy nas oitavas de final e, na sequência, passou pelo neutro Ikhvan Edilsultanov e pelo holandês Frank De Wit.

Na decisão, Marcelo acabou derrotado por Sanshiro Murao, vice-campeão olímpico em Paris 2024, que conseguiu anotar um waza-ari e imobilizar o brasileiro por mais de dez segundos.

MARCELO FRONCKOWIAK BRILHA EM BAKU! ?? Pela primeira vez na carreira, Marcelo Fronckowiak sobe ao pódio em um Grand Slam de Judô e leva a medalha de prata na categoria até 90kg! ??? Com muita técnica e determinação, ele superou grandes adversários, aplicou ippons e chegou à... pic.twitter.com/sB6ygGbMM4 ? Time Brasil (@timebrasil) February 16, 2025

Já Leonardo Gonçalves, bronze por equipes em Paris 2024, competiu no meio-pesado (100 kg) e levou sua terceira medalha em Grand Slam. Ele estreou diretamente nas quartas e venceu o neutro Mukhamed-Ali Mataev. Em seguida, bateu Niiaz Bilalov, mais um neutro.

Algoz do brasileiro na disputa pelo bronze do Grand Slam de Tóquio em 2024, Dota Arai ganhou novamente. A medalha de prata deve fazer Leonardo subir algumas posições no ranking mundial na categoria - atualmente, ele é o sexto colocado.

MAIS UMA PRATA PARA O BRASIL! ???? Leonardo Gonçalves brilhou no Grand Slam de Judô de Baku e conquistou a medalha de prata na categoria até 100kg! ? Com um grande desempenho, ele venceu dois duelos difíceis, garantindo a vaga na final com muita técnica e finalizações... pic.twitter.com/oeakPi0L7I ? Time Brasil (@timebrasil) February 16, 2025

Rafael Macedo (90 kg), também medalhista de bronze em Paris 2024, e João Cesarino (+ 100 kg) acabaram eliminados na primeira rodada. O próximo compromisso do Brasil será o Grand Slam de Tashkent, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.