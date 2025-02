Judô brasileiro conquista duas medalhas de prata no último dia do Grand Slam de Baku

O judô brasileiro brilhou mais uma vez no Grand Slam de Baku, encerrando o último dia de disputas com duas medalhas de prata. Marcelo Fronckowiak (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg) chegaram às finais de suas respectivas categorias e fecharam a competição com excelentes desempenhos, sendo superados apenas pelos japoneses Sanshiro Murao e Dota Arai.

Marcelo Fronckowiak fez história ao alcançar sua primeira final de Grand Slam. O brasileiro começou o dia com uma vitória sólida sobre o alemão Fabian Kansy, vencendo por waza-ari nas oitavas de final. Nas quartas, Fronckowiak enfrentou o russo Ikhvan Edilsultanov e avançou para a semifinal com um impressionante ippon.

Na semifinal, o brasileiro teve um desempenho excelente, projetando o holandês Frank De Wit para waza-ari e finalizando com uma imobilização até o ippon, garantindo seu lugar na final. Na luta decisiva, Marcelo foi superado pelo japonês Sanshiro Murao, que se impôs com um waza-ari e imobilizou o brasileiro até o ippon.

Apesar da derrota, Marcelo expressou sua satisfação com o resultado: "Estou muito feliz com a medalha de prata. Foi uma competição onde pude me superar. Agora, fico motivado para as próximas."

Para Leonardo Gonçalves, a disputa também foi recheada de emoção. O número 1 do meio-pesado (100kg) em Baku estreou diretamente nas quartas de final, superando Mukhamed-Ali Mataev nas punições. Na semifinal, Léo demonstrou sua habilidade nas finalizações, encaixando um estrangulamento que garantiu sua vaga na final. Lá, enfrentou Dota Arai, seu algoz no Grand Slam de Tóquio, e, novamente, não conseguiu a vitória.

"É cansativo, mas valeu a pena. Foram duas finais seguidas e, apesar de não conseguir o ouro, estar entre os melhores é muito importante para seguir com o trabalho", avaliou Léo. Essa medalha de prata em Baku é a terceira de sua carreira em etapas de Grand Slam e se soma a outras conquistas no Circuito Mundial.

Enquanto isso, Rafael Macedo (90kg) e João Cesarino (+100kg) não conseguiram avançar nas chaves. Macedo foi derrotado no golden score por Yuko, diante de Edilsultanov, e Cesarino perdeu por ippon para o austríaco Movli Borchashvilli na primeira rodada.

O próximo desafio para a equipe brasileira de judô será no Grand Slam de Tashkent, que ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Parte da equipe permanecerá no Azerbaijão para um treinamento de campo antes de seguir para o Usbequistão.