Jogo do Santos hoje (16) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

Santos e Água Santa duelam hoje (16), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Santos ocupa a terceira posição no Grupo B, somando nove pontos. O Peixe segue na disputa por uma vaga nas quartas de final do Estadual.

O time comandado por Pedro Caixinha venceu apenas uma das últimas oito partidas e ainda não triunfou desde a reestreia de Neymar. Na rodada anterior, o Peixe foi derrotado pelo Corinthians.

Do outro lado, o Água Santa é o lanterna do Grupo C e tenta escapar do rebaixamento. O Netuno vem de um empate sem gols contra a Portuguesa.

Santos x Água Santa -- Campeonato Paulista