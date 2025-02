Jogador do XV de Jaú sofre mal súbito em alojamento e morre antes de jogo

lang="pt" dir="ltr">LUTO>

O Marília Atlético Clube lamenta o falecimento do jogador Gabriel Popó, do XV de Jaú. Natural de Marília, ele teve passagem pelas categorias de base do Tigrão. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força a todos. t.co/NtW11z3Fva">pic.twitter.com/NtW11z3Fva

— Marília Atlético Clube (@MARILIA1942) twitter.com/MARILIA1942/status/1891127576749379692?ref_src=twsrc%5Etfw">February 16, 2025