Jogador do XV de Jaú morre em alojamento antes de partida pelo Paulista A3

Gabriel "Popó" Protásio, meia de 26 anos do XV de Jaú, faleceu na manhã deste domingo, no alojamento da equipe, após sofrer um mal súbito. A tragédia ocorreu horas antes da partida contra o Suzano, pela Terceira Divisão do Campeonato Paulista.

O jogador passou mal e foi encaminhado à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu. As autoridades ainda investigam a causa da morte. A Federação Paulista de Futebol (FPF) cancelou a partida pela sétima rodada do Paulistão A3, que seria disputada às 10h (de Brasília).

"É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável", publicou o XV de Jaú.

O XV de Jaú contratou Popó em janeiro deste ano, após sua passagem por Sampaio Corrêa e São José, do Maranhão. Em São Paulo, o meia também atuou pelo Linense, em 2024.