João Fonseca vibra com título histórico em Buenos Aires: "Inacreditável"

João Fonseca saiu de quadra em êxtase neste domingo ao conquistar o ATP 250 de Buenos Aires, vencendo o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7 a 1), e se tornando o brasileiro mais jovem a conquistar um título do tour, com apenas 18 anos.

Para ficar com o título, João Fonseca teve de superar o forte calor, a experiência do adversário, atual número 26 do ranking, mas, principalmente, a pressão vindo das arquibancadas, já que Francisco Cerundolo jogava em casa. O brasileiro, contudo, não se abalou, mostrando muita maturidade mesmo sendo tão jovem.

"Olha isso! Até na Argentina tem brasileiros torcendo por mim! Maravilhoso! Todo brasileiro gostaria desse apoio do próprio país. Inacreditável! Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, aos meus patrocinadores, por me ajudarem a atingir meu sonho. Claro que quero ser número um do mundo, ganhar Grand Slams, mas meu sonho é apenas jogar tênis e viver disso. Obrigado pelo fim de semana inacreditável", disse João Fonseca.

Com o resultado, João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem da história a conquistar um título de ATP. Guga, maior referência de tênis no Brasil, por exemplo, chegou a ser campeão de Roland Garros, em 1997, antes de conquistar um torneio do tour.

Fonseca também se tornou o tenista mais jovem a conquistar um título de ATP no saibro desde Carlos Alcaraz, em 2021. Hoje, o espanhol é um dos principais nomes do esporte e ocupa a terceira colocação do ranking mundial.