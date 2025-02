João Fonseca mostra humildade após faturar novo título: 'Meu sonho é só jogar tênis'

Fazer história já virou rotina para João Fonseca, que continua a surpreender o mundo do tênis realizando seu sonho de "apenas jogar". Após a vitória e título do ATP 250 de Buenos Aires conquistado neste domingo, contra o dono da casa Francisco Cerúndolo, número 28 do mundo, ele agradeceu ao apoio "incrível" da torcida brasileira e ressaltou que sua maior ambição é de continuar a praticar o esporte que ama em alto nível. E com esse pensamento, ele segue batendo recordes, como o de mais jovem sul-americano a ser campeão na era ATP Tour.

Foram precisos apenas dois sets para ele levantar o troféu na Argentina e conseguir a marca. O primeiro, vencido por 6/4 e o segundo, por 7/6, fechando após triunfar por 7 a 1 no tie-break. Apesar de ter levado o "susto" de ter que ir ao desempate, o jogo pareceu estar sempre no controle do brasileiro, com quebras de saque e domínio nos momentos derradeiros do duelo.

Ao ser entrevistado na quadra logo após a confirmação do título, Fonseca disse que vive um sentimento inexplicável ao ter "toda a torcida do seu próprio País" com ele. "É incrível. (Ter) todo brasileiro torcendo", comentou o tenista de 18 anos, que continuou: "Quero agradecer aos meus amigos e patrocinadores por ajudar a realizar meu sonho".

Esse sonho, no entanto, não é focado somente em ganhar títulos e premiações milionárias. Segundo o jovem brasileiro, sua grande meta é, simplesmente, seguir em alta no esporte.

"Meu sonho é só jogar tênis. Claro, quero ser o número 1, ganhar Grand Slams, mas meu sonho é só jogar tênis", ressaltou, sendo ovacionado pela torcida do Brasil presente na chamada Catedral do tênis argentino.