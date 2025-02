Jacqueline Cavalcanti cita ex-campeã como alvo para próxima luta no UFC

Com o triunfo sobre Julia Avila na abertura do card preliminar do UFC Vegas 102, no último sábado (15), Jacqueline Cavalcanti conquistou sua quarta vitória seguida na organização e deve subir pelo menos mais um degrau no ranking peso-galo (61 kg). E para manter sua ascensão rumo ao topo da categoria, a brasileira naturalizada portuguesa já define seus próximos alvos no octógono mais famoso do mundo, entre eles uma ex-campeã.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jacqueline elegeu a veterana Miesha Tate - ex-campeã e atual 11ª colocada no ranking peso-galo do UFC - como uma das rivais de divisão que gostaria de enfrentar na sua próxima luta. Além de 'Cupcake', como a americana é conhecida, a brasileira também citou o nome de outras três lutadoras que estariam na sua lista inicial de alvos: Yana Santos, Karol Rosa e Ailín Pérez.

"Não tem nenhuma que eu tenha uma rixa pessoal, mas tem a Miesha Tate, que está ali na frente. Não sei se ela vai descer, se vai ficar, o que ela vai fazer. É uma ex-campeã, tem uma história. Temos a Yana (Santos), a Karol Rosa, que acabou de lutar. Temos outras meninas ali na frente, a Ailin (Perez) está machucada no ombro, então acho que ela vai demorar um bom tempo (para voltar a lutar). Qualquer uma das que estão na minha frente, nós estamos aqui preparados para lutar", declarou Cavalcanti.

Jacqueline Cavalcanti vs Ketlen Vieira?

Outra opção - ainda que mais improvável - aprovada por Jacqueline seria um duelo verde-amarelo contra Ketlen Vieira. A manauara, que é top 3 do ranking e há algum tempo consolidada como uma das principais atletas da divisão, lutaria contra Macy Chiasson no UFC Seattle, no próximo sábado (22), mas viu seu combate ser cancelado devido a uma lesão sofrida pela americana. Assim, mesmo que não tenha sido procurada até o momento, Cavalcanti não descarta aceitar um convite para encarar sua compatriota de última hora, caso ele seja feito.

"Ninguém me falou nada (sobre substituir a Macy Chiasson contra Ketlen Vieira). Eu acho que sim (aceitaria). Estou aqui, estou preparada, estou bem. Chama que eu venho", concluiu.

No MMA profissional desde 2018, Jacqueline Cavalcanti soma nove vitórias - três delas por nocaute - e apenas uma derrota no seu cartel. Pelo UFC, onde estreou em 2023 após conquistar o título peso-galo do 'LFA', a brasileira naturalizada portuguesa segue invicta, com triunfos sobre Zarah Fairn, Josiane Nunes, Nora Cornolle e Julia Avila.