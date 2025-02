Italo Ferreira exalta Senna após título em Abu Dhabi: 'me inspira muito'

Italo Ferreira comemorou à la Ayrton Senna o seu título da etapa inédita da WSL na piscina de ondas de Abu Dhabi.

O que aconteceu

O surfista confirmou o título antes mesmo de suas segundas tentativas e voltou à água carregando a bandeira do Brasil. Ele registrou 17,27 no somatório inicial e não poderia mais ser ultrapassado após a terceira onda do indonésio Rio Waida, que terminou com 14,50 no combinado. Italo vestiu a bandeira como capa para cumprir o protocolo.

O potiguar encerrou sua participação levantando bandeira enquanto surfava, repetindo celebração icônica de Senna — que comemorou vitórias dando voltas exibindo a bandeira do Brasil. Após ser campeão nos Emirados Árabes, o surfista revelou sua inspiração no piloto e fez a homenagem ao ídolo brasileiro.

[Comemoração] Estilo Senna aqui, lancei o Senna na esquerda [levantando a bandeira]. É um orgulho representar o Brasil, que tem grandes guerreiros, grandes histórias, isso me motiva muito. Venci essa competição, em campeonato [de piscina de ondas] que acabei ficando em segundo [em 2023, na Califórnia]. Isso me motivou, me fez treinar muito mais, me dedicar 100% a isso. Sou muito grato .

Italo Ferreira, à TV Globo

Como foi a final em Abu Dhabi

O indonésio Rio Waida foi o primeiro a pegar as ondas e teve performance protocolar. Waida não chegou a completar a sua direta, recebendo 6,17. Foi melhor na esquerda e recebeu nota 7,83, mas sem conseguir ameaçar o brasileiro.

Italo mostrou a que veio logo de cara, superando a casa do 17 nas notas combinadas. A primeira tentativa do campeão olímpico e mundial foi avaliada em 8,67, sua maior nessa direção. Ele também subiu o nível na esquerda, com nota 8,60. O brasileiro foi o único em toda a etapa que passou dos 16 no somatório.

Waida voltou à piscina pressionado, não aumentou o que precisava na direita e ficou com o vice antes mesmo da segunda esquerda. Com os 6,67 que recebeu na terceira onda, precisaria de mais do que a nota máxima (10) para conseguir bater a marca inicial Italo. Não seria possível.

Com isso, o potiguar começou a comemorar quando ainda estava na areia. Ele foi para as tentativas finais apenas para cumprir com o regulamento e aproveitou para celebrar com a bandeira do brasil.

Italo conquista seu primeiro título na piscina e aumenta a hegemonia brasileira nas ondas artificiais. Ele foi vice-campeão da última edição do Surf Ranch, disputada em 2023. Com o título de Italo, o Brasil venceu quatro das cinco etapas disputadas na piscina.