Inglês: Liverpool vence Wolves com gol de barriga e abre folga na liderança

Com direito a gol de barriga, o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1 no Anfield, neste domingo (16). Luis Díaz e Salah marcaram os gols dos Reds. O gol do Wolverhampton foi marcado pelo brasileiro Matheus Cunha. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória faz o Liverpool chegar aos 60 pontos e abrir sete de vantagem na ponta da tabela - o segundo colocado é o Arsenal (53), seguido pelo Nottingham Forest (47). O próximo jogo dos Reds é contra o Aston Villa, na quarta-feira (19), fora de casa.

Já o Wolverhampton do técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, estaciona na porta da zona de rebaixamento, em 17º, com 19 pontos. O próximo compromisso dos Wolves é diante do Bournemouth, sábado (22).

Como foi o jogo

O Liverpool começou ligado e pressionando o Wolverhampton. Demorou apenas 14 minutos para sair o primeiro gol no Anfield.

Ataque rápido do Liverpool, Salah errou o domínio e a bola sobrou para o colombiano Luis Díaz, que dividiu com o goleiro e, de barriga, meio sem querer, empurrou a bola para o gol.

Salah, de pênalti, ampliou a vantagem do Liverpool. Luis Díaz foi derrubado pelo goleiro José Sá dentro da área. O egípcio foi para a cobrança, deslocou o goleiro e cavou no meio do gol.

No segundo tempo, o Liverpool teve chances para ampliar ainda mais a vantagem no placar, mas teve um gol e um pênalti anulados, e acabou vendo os Wolves reacenderem o jogo que parecia tranquilo.

O brasileiro Matheus Cunha fez um golaço para recolocar os Wolves no jogo. Na entrada da área, ameaçou o chute de direita, cortou para a esquerda e bateu colocado, tirando de Alisson, para diminuir o placar.

Gols e lances importantes

1x0. Gol esquisito do Liverpool para abrir o placar. Luis Díaz dividiu com o goleiro, a bola bateu na barriga do colombiano e acabou morrendo no gol.

2x0. Cavou! Luis Díaz sofreu pênalti do goleiro José Sá. Na cobrança, Salah bateu com categoria, de cavadinha e ampliou a vantagem.

Alisson! Primeira grande chance dos Wolves, Munetsi saiu cara a cara com Alisson, que saiu para abafar e evitar o gol.

Nada! Diogo Jota caiu na área e o árbitro apontou pênalti. Mas, o VAR chamou para checar que o português deu uma bela forçada na queda e não foi nada, segue o jogo.

2x1. Golaço de Matheus Cunha. Recebeu na entrada da área, limpou e bateu bonito de esquerda para fazer o gol dos Wolves.

Salva! Quansah salvou o empate do Wolves. Bola cruzada rasteira na área e Munetsi chegava para fazer o gol, mas o zagueiro apareceu e evitou o empate.