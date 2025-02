Hoffenheim vence Werder Bremen e abre vantagem da zona de rebaixamento do Alemão

Neste domingo, no Weserstadion, o Hoffenheim conquistou um importante resultado, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe, fora de casa, venceu o Werder Bremen, por 3 a 1. Nsoki (contra) marcou o único gol dos mandantes, enquanto Anton Stach, Tom Bischof e Orban deixaram para os visitantes.

Desta maneira, o Hoffenheim, atualmente na 15ª colocação, com 21 pontos, abriu sete pontos em relação ao Heidenheim, que está em 16º e abre o Z3 do Alemão. Por sua vez, o Werder Bremen está no 10º lugar tem 30 unidades.

Pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen volta aos gramados nesta sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion. Já o Hoffenheim, no próximo domingo (23), recebe o Stuttgart, na PreZero Arena.

OS GOLS

O Werder Bremen inaugurou o marcador logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Para isso, os mandantes precisaram da ajuda de Nsoki, do Hoffenheim, que marcou contra o próprio patrimônio.

Aos 27 minutos, o Hoffenheim empatou o confronto. Kramaric passou para Anton Stach, que finalizou no canto inferior esquerdo de Zetterer, goleiro do Werder Bremen, que ficou estático.

O Hoffenheim virou aos 43 minutos, ainda na etapa inicial. Após ótima jogada, com uma troca de passes envolvente, Ole Becker encontrou Tom Bischof, que bateu de canhota no canto esquerdo de Zetterer.

Na etapa final, aos 17 minutos, o Hoffenheim fechou a conta. Kramaric cruzou para área e Gift Orban apareceu, na segunda trave, para cabecear firme para o fundo das redes.