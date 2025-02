Herói do Atlético-MG contra o Tombense, Hulk iguala Neymar como brasileiro em atividade com mais gols

Hulk marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Tombense, por 2 a 0, no último sábado, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Com os tentos, o atacante do Galo se tornou o brasileiro em atividade com mais gols no futebol mundial.

O camisa sete chegou a 439 gols por clubes em jogos oficiais e Seleção Brasileira, mesmo número de Neymar, meia-atacante do Santos, que até então liderava o posto isoladamente.

Hulk ainda integra o top-1o dos jogadores em atividade com mais gols no futebol mundial. O jogador do Atlético-MG ultrapassou Harry Kane, atacante do Bayern, e divide a oitava posição do ranking com Neymar. Edin Dzeko, Edinson Cavani, Karim Benzema, Luis Suárez, Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo completam a lista.

Com os dois de ontem, o Herói chegou a 439 gols na carreira e empatou com Neymar na artilharia dos brasileiros em atividade. ??? Ainda bem que você joga no meu time, Hulk! ?? pic.twitter.com/uTRFSvI0sp ? Atlético (@Atletico) February 16, 2025

Além disso, o atacante chegou a 121 gols com a camisa do Galo. Desde 2005 um jogador do Atlético-MG não ultrapassava a marca de 120 bolas na rede. Ele ainda é o artilheiro isolado do Campeonato Mineiro, com sete gols marcados.

"Estou muito feliz, agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço aos meus companheiros, e também à minha esposa, que sempre me incentiva. Me cobro bastante para dar o meu melhor, e as coisas estão acontecendo como imaginamos. Nem sempre vamos jogar bem, mas fico feliz por esse início de temporada, espero continuar balançando as redes e levar alegria para a Massa", disse Hulk.

O atacante de 38 anos deve voltar a campo pelo Atlético-MG nesta terça-feira, contra o Tocantinópolis, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo de volta contra o Tombense está marcado para o próximo sábado.