Gabriel Marretinha mira rival ranqueado após vitória no UFC Vegas 102

Depois de sofrer sua primeira derrota como profissional no MMA em novembro de 2023, Gabriel Bonfim deu a volta por cima e voltou ao caminho das vitórias. No último sábado (15), o promissor lutador brasileiro finalizou Khaos Williams no UFC Vegas 102 e, agora com quatro triunfos em cinco lutas na organização, já traça planos mais ambiciosos, de olho em uma vaga no ranking dos meio-médios (77 kg).

Com o objetivo de se tornar campeão da categoria no futuro, 'Marretinha' - como é conhecido - sabe que precisa entrar no ranking e depois subir degrau por degrau até o topo. Sendo assim, Gabriel acredita que já está pronto para mudar de nível e encarar um adversário ranqueado no top 15 dos meio-médios no seu próximo compromisso no octógono do UFC.

"O próximo passo é um (rival) top 15. Acho que já chegou a hora da gente subir para as cabeças e enfrentar um top 15. Porque o cinturão é o que eu quero, então vamos degrau por degrau, e já chegou minha hora. Qualquer um da categoria. Estou preparado. Do número 1 até o número 15 (do ranking), eu estou preparado e pronto", afirmou Gabriel, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, após sua vitória no UFC Vegas 102.

Fome de luta em 2025

E os planos do brasileiro não se limitam a um adversário renomado em seu próximo combate. Por ter começado com o pé direito sua caminhada na temporada 2025, Gabriel Marretinha pretende se manter bastante ativo neste ano, para que, com uma sequência de resultados favoráveis, possa escalar o top 15 da divisão e se aproximar do seu objetivo.

"A gente já começou (o ano) bem. Fevereiro, já começamos com uma vitória. Uma vitória muito importante para a minha carreira. (Quero fazer) Três lutas, no mínimo, esse ano. E podem ter certeza que a próxima luta tem que ser um ranqueado", concluiu.

Aos 27 anos de idade, Gabriel Bonfim desponta como uma grande promessa do MMA brasileiro na atualidade. Na modalidade, o atleta de Brasília (DF) soma, até o momento, 17 vitórias - 13 delas por finalização - e apenas uma derrota, para Nicolas Dalby, no UFC São Paulo, em novembro de 2023.