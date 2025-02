Gabigol marca, mas Cruzeiro cede empate ao América-MG pela semi do Mineiro

Cruzeiro e América-MG empataram em 1 a 1 o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, no Mineirão. Gabigol, de pênalti, marcou para o Cabuloso, e Cauan Barros balançou as redes para o Coelho.

O Cruzeiro iniciou o clássico melhor e abriu o placar com Gabigol ainda no primeiro tempo. No entanto, o América-MG reagiu na segunda etapa e empatou o duelo com Cauan Barros.

As equipes voltam a se enfrentar apenas no próximo sábado. Sem jogos no meio da semana, ambos os times terão mais tempo de preparação para o jogo da volta, que definirá um dos classificados para a final do Estadual.

? Fim de jogo e o primeiro confronto fica empatado.

? Gabi marcou o gol celeste.

? #CRUxAFC | 1-1 | #UmGrandeClubeNaCidade pic.twitter.com/pE7GSgsv80 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 16, 2025

Gabigol abriu o placar para o Cruzeiro aos 41 minutos da etapa inicial. O árbitro Anderson Daronco, com o auxílio do VAR, assinalou pênalti para os donos da casa após Matheus Pereira ser atingido na área. O camisa nove bateu no canto esquerdo, deslocou o goleiro e converteu a cobrança.

Mas o América-MG conseguiu o empate no segundo tempo, aos 31 minutos. Após troca de passes, Cauan Barros recebeu na intermediária e arriscou de longe. A bola desviou no meio da caminho, tirou Cássio da jogada e morreu no fundo das redes.