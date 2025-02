Franca massacra São José e chega à 3º vitória consecutiva no NBB

O Franca conquistou uma convincente vitória neste domingo, ao bater o São José por 105 a 68, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela 19ª rodada do segundo turno do NBB.

Com o resultado, o Franca chegou à terceira vitória consecutiva na liga, ocupando a quarta colocação do NBB. Já o São José é o 11º colocado.

Lucas Dias foi o cestinha da partida, com 21 pontos para o Franca, além de seis rebotes e três assistências. Didi Louzada, com 18, e Nathan Fernandes, com 16 tentos, também foram fundamentais para a vitória da equipe.

A partida deste domingo foi relativamente tranquila para o Franca, atual campeão do NBB. O time confirmou seu favoritismo assumindo a frente no placar do início ao fim do confronto e mostrando que é um dos postulantes ao título do NBB na temporada 2024/25.

O Franca volta a entrar em quadra pelo NBB no dia 27 de fevereiro, às 20h (De Brasília), contra o Corinthians, no Ginásio Pedrocão, em Franca. Já o São José terá pela frente o Bauru, novamente na Farma Conde Arena.