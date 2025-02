Cannobio desencanta, Flu vence e mantém chance de ir à semi no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, na tarde deste domingo (16), no Maracanã, e ainda mantém a possibilidade de classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O placar foi construído com gols de Cano e Canobbio — que balançou a rede pela primeira vez com a camisa tricolor — ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time das Laranjeiras chegou a 14 pontos e encostou no G4 — tem a mesma pontuação do Vasco, que iniciou a rodada em quarto. Vale ressaltar que o Maricá, que tem 12 pontos, entra em campo ainda neste domingo e pode fazer o Flu perder posição. Já o Nova Iguaçu permanece com 13.

Na próxima rodada, a última deste primeiro turno do Estadual do Rio, os comandados de Mano Menezes vão enfrentar o Bangu, que já está rebaixado. O Nova Iguaçu vai ter o confronto com o Madureira.

Como foi o jogo

O Fluminense começou o jogo com intensidade e abriu o placar em uma piscar de olhos. Antes mesmo dos ponteiros do crônometro darem uma volta, Martinelli pressionou, o Nova Iguaçu falhou na saída de bola e viu Cano balançar a rede — o argentino igualou Vegetti, do Vasco, e Zé Victor. do Boavista, no topo da lista de artilheiros do Carioca, com cinco gols.

Apesar da desvantagem no placar, a equipe da Baixada Fluminense não se intimidou e quase conseguiu o empate pouco depois, mas Lucas Cruz falhou na finalização. O time de Carlos Vitor apostava, principalmente, em jogadas pela ala esquerda, mas sem sucesso nas investidas.

O Flu, aos poucos, passou a dominar as ações e teve constância no campo de ataque. Em uma trama bem armada, de pé em pé da defesa ao ataque, Canobbio fez o dele e ampliou o placar.

No retorno do intervalo, o duelo se mostrou um pouco mais equlibrado, com o Nova Iguaçu partindo para cima e o Fluminense um pouco mais recuado. Mas o novo cenário não durou muito. O time tricolor logo passou a achar espaços e voltou a "empurrar" o adversário. Em dos lances de pressão na saída de bola, a bola sobrou para Cano, que desperdiçou oportunidade claríssima.

O Flu conseguiu dominar as ações, mas viu o Nova Iguaçu ter bons momentos na partida e quase diminuir a vantagem. Na reta final, com os times um pouco mais presos entre as intermediárias, o time das Laranjeiras segurou mais a bola e adminstrou a vantagem.

Jogador passa mal

Riquelme, do Fluminense, teve uma indisposição e chegou a vomitar à beira do gramado no retorno do intervalo, segundo informações da transmissão do Premiere. Lima foi chamado e aqueceu, mas o jovem começou o segundo tempo em campo. A substituição foi realizada minutos depois.

Não houve explicações para a causa, mas vale lembrar que o Rio de Janeiro atravessa uma onda de calor excessivo — o horário do jogo entre Flamengo x Vasco, no último sábado, foi alterado de 16h30 para 21h45 devido a um pedido do Rubro-Nego, que alegou justamente as altas temperaturas.

Lances importantes

1x0. Aos 36 segundo de jogo, O Nova Iguaçu falhou na saída de bola, e Arias mandou para Cano. O argentino, na área, dominou e bateu para abrir o placar.

Quase. Aos 25 minutos do 1º tempo, Cano aproveitou sobra e finalizou de primeira. A bola passou perto da trave do goleiro Lucas Maticoli.

2x0. Aos 39 minutos do 1º tempo, o Fluminense saiu em velocidade, com troca de passes, e Arias achou Canobbio. O uruguaio bateu cruzado. a bola bateu na trave e entrou.

Defendeu. Aos 8 minutos do 2º tempo, Xandinho carregou pelo meio e finalizou forte, de fora da área. Fábio fez boa defesa.

Assim não, Cano. Aos 16 minutos do 2º tempo, Martinelli roubou a bola e acionou Cano. O argentino, sem marcação e na cara do gol, chegou batendo e isolou.

Pegou! Aos 19 minutos do 2º tempo, Canobbio ajeitou para Cano. O argentino, mesmo sem ângulo, bateu e obrigou Lucas Maticoli a fazer boa defesa.

No travessão. Aos 31 minutos do 2º tempo, houve um bate e rebate na área e a bola sobrou para Lima, que finalizou e mandou no travessão.

Pancada. A0s 47 minutos do 2º tempo, Arias recebeu pela direita, levou para o meio e bateu forte. Lucas Maticoli fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 NOVA IGUAÇU

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 165 de fevereiro de 2025, às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: Guga (FLU); Igor Guilherme, Igor Lemos (NIG)

Cartões vermelhos:

Gols: Cano, do Fluminense, 0´36"/1ºT, Canobbio, do Fluminense, aos 39'/1ºT

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules (Bernal) e Arias; Riquelme Felipe (Lima), Cano (Keno) e Canobbio (Serna). Técnico: Mano Menezes

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Mateus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Xandinho, Antônio (Kennyd) e Caio Hones (Igor Lemos). Técnico: Carlos Vitor