Fluminense volta ao Maracanã contra Nova Iguaçu em busca de pontos perdidos na Taça Guanabara

Em situação complicada na tabela, o Fluminense precisa vencer para se manter vivo na luta pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Neste domingo, encara o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 16h, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Estadual.

Na última rodada, o Fluminense, nono colocado, com 11 pontos, empatou por 0 a 0 com o Flamengo. Por outro lado, o Nova Iguaçu também chega depois de um empate sem gols, contra o Volta Redonda. O adversário do Tricolor está em quinto lugar, com 13 pontos e ainda sonha chegar na fase final.

Desfalque no Fla-Flu por conta de dores na coxa esquerda, Samuel Xavier deve retornar na lateral-direita. Com a sua recuperação, Guga, que atuou no clássico, volta a ser opção no banco de reservas.

O zagueiro Thiago Silva é dúvida. Ele está com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo e não treinou em campo durante a semana. A tendência é que ele seja reavaliado antes do jogo para que a comissão técnica possa saber se ele está apto ou não fisicamente.

Com a possível ausência do capitão, Juan Freytes pode receber nova oportunidade na defesa. Contratado este ano junto ao Alianza Lima, do Peru, ele entrou em campo durante o clássico e foi elogiado por torcedores. O argentino disputa a vaga com Thiago Santos. Destaque no clássico, Ignácio deve seguir como titular.

Apesar do Fluminense correr riscos de ficar de fora das semifinais, o técnico Mano Menezes está otimista com uma classificação, que pode acontecer na última rodada, quando o time terá pela frente o Bangu, o lanterna e quase rebaixado. No entanto, ele reconheceu que o time perdeu pontos importantes.

"A gente não está no G-4 porque deixamos escapar pontos que os grandes não deixam. Nosso início foi abaixo dos demais, mas se continuarmos como temos ido nos últimos jogos, podemos alcançar a vaga na última rodada. Vamos por partes, tentar vencer o Nova Iguaçu, que é nosso compromisso em casa. Já mostramos para o torcedor que ele pode confiar na equipe", afirmou.

Ao lado do Madureira, o Nova Iguaçu tem a segunda melhor defesa, com seis gols sofridos. Em contrapartida, o time treinado por Carlos Vitor tem o segundo pior ataque da competição, com apenas seis gols.

Titulares na última partida, o volante Jorge Pedra e o meia Lucas Cruz devem seguir no time. Com a presença da dupla, é esperado que Igor Guilherme e João Lucas continuem como opções no banco de reservas.

Um dos remanescentes do time que surpreendeu no ano passado, o atacante Xandinho é um dos principais nomes até agora. Ainda no setor ofensivo, Victor Rangel, que teve uma breve passagem pelo Botafogo, em 2019, também é um dos 'medalhões' do clube da Baixada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes (Thiago Santos) e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e John Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

NOVA IGUAÇU - Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Matheus Müller; Fernandinho, Jorge Pedra e Lucas Cruz; Andrey Dias, Victor Rangel e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).