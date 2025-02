Fluminense vence o Nova Iguaçu e cola no G4 do Campeonato Carioca

Com um gol-relâmpago, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O time comandado por Mano Menezes, assim, colou no G4 e está vivo na briga por vaga para a semifinal.

VEEEEEEEEEEEENNNNCEEE O FLUMINEEEENNSEEE! CANO E CANOBBIO MARCAM, O FLU DERROTA O NOVA IGUAÇU E SOBE NA TABELA DO CARIOCA! VAAAAAAMMMOOOS, TRICOLOOOR! pic.twitter.com/RYlTzG8cDX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 16, 2025

Com 14 pontos, o Fluminense está na quinta posição do Carioca, já que o Vasco leva vantagem no número de gols marcados. Oitavo colocado com 13 pontos, o Nova Iguaçu também tem chances de classificação.

Pela próxima rodada, a última da Taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o já rebaixado Bangu às 18h30 (de Brasília) de domingo, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu recebe o Madureira às 16h do mesmo dia, no Laranjão.

O Jogo

O Fluminense abriu o placar logo aos 35 segundos. Martinelli pressionou a saída de bola rival e Arias achou Cano, livre dentro da área. O atacante bateu e marcou seu quinto gol no Carioca, igualando Vegetti e Zé Vitor, do Boavista, no topo da artilharia.

O Fluminense ampliou aos 38 minutos. Fuentes acionou Arias, que deu bom passe para Canobbio anotar seu primeiro gol pelo Fluminense. Ele chutou da entrada da área, a bola bateu na trave e entrou.

O Nova Iguaçu quase descontou aos 41 minutos da etapa inicial. Caio Hones foi lançado pela esquerda e bateu cruzado. Freytes desviou e a bola saiu rente à trave esquerda.

Ainda no começo do segundo tempo, Mano Menezes fez as primeiras mudanças ao colocar Facundo Bernal e Lima nos lugares de Hércules e Riquelme. O placar, no entanto, não mudou, e o Fluminense ganhou moral para buscar a classificação na última rodada.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2X0 NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).



Data: 16/02/2025, domingo.



Horário: 16h (de Brasília).



Público e renda: 12.731 presentes / R$ 406.336,00



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz.



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca.



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.



Cartão amarelo: Igor Guilherme e Igor Lemos (Nova Iguaçu) e Guga (Fluminense).







Gols:



Fluminense: Cano, aos 35 segundos do 1ºT, e Canobbio, aos 38? do 1ºT.





FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules (Facundo Bernal) e Arias; Riquelme (Lima), Canobbio (Serna) e Cano (Keno)



Técnico: Mano Menezes

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Mateus Müller; Fernandinho (Igor Guilherme), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Xandinho, Caio Hones (Igor Lemos) e Antônio (Kennyd)



Técnico: Carlos Vitor