Everton Cebolinha volta a marcar pelo Flamengo e destaca lembranças contra Vasco

"Filipe tem rodado o elenco, dando minutagem para todos os atletas. O Campeonato Carioca é para isso. Todo mundo que está entrando está dando conta do recado, está elevando o nível do grupo, está elevando a confiança, isso é muito importante, porque a gente vai ter competições muito importantes e a gente espera que esse ano a gente possa sacramentar títulos e no final comemorar", completou.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo garantiu vaga na semifinal do Carioca. O Rubro-Negro é o líder da Taça Guanabara, com 20 pontos. Na próxima rodada - a última da fase de classificação -, o Fla enfrenta o Maricá, sábado, no Maracanã.