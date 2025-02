Em reviravolta, CSKA encerra negociação e Lorran continua no Flamengo

A situação de Lorran sofreu uma reviravolta. O Flamengo, na noite deste domingo, informou que o atacante de 18 anos não será negociado. Segundo o clube carioca, não houve acordo entre os russos do CSKA e os representantes do jovem.

O Flamengo, após uma longa negociação, havia costurado um acordo para a venda de 80% dos direitos econômicos de Lorran por 8 milhões de euros (R$ 48,1 milhões), trato já desfeito.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo", diz o comunicado do time rubro-negro.

Lorran perdeu espaço no time principal do Flamengo. Ao falar sobre o assunto, o técnico Filipe Luís, que trabalhou com o jovem na base também, citou a grande concorrência.

Joia da base, Lorran é um talento cercado de expectativa. Ele estreou no profissional em 2023 e, aos 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Flamengo.