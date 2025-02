Destaque do Santos, Neymar se diz bem fisicamente e fala sobre primeiro gol: "Estava ansioso"

Destaque do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, Neymar disse que está evoluindo fisicamente para ajudar cada vez mais a equipe. O camisa 10, que fez seu primeiro gol desde que retornou ao clube, afirmou que estava ansioso por esse momento e comemorou o importante resultado pensando em classificação no Campeonato Paulista.

"Estou feliz pelo jogo de hoje, pelo meu jogo, pela equipe. Todos estão de parabéns. Quero participar cada vez mais, estou melhorando fisicamente. Me sinto bem dentro de campo. Era muito importante vencer hoje e agora é descansar, que quarta tem mais", comentou Neymar em entrevista à TNT.

Além do gol de pênalti, Neymar assistiu a Guilherme no lance do terceiro gol. O meia-atacante também participou com dribles e passes progressivos ao longo do confronto.

"Feliz pelo meu primeiro gol, estava ansioso. Dedico a minha família, meus companheiros. E quanto ao passe, tentei fazer o gol e não deu, vi o Gui (Guilherme) e servi a ele", complementou.

O camisa 10 abriu o placar para o Santos logo no começo de jogo, de pênalti, e Thaciano ampliou pouco tempo depois. O Água Santa descontou com Netinho, mas Guilherme fez o terceiro e último gol santista.

Com o resultado positivo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila