Gabigol faz de pênalti, mas América empata e deixa classificação para volta

O Cruzeiro empatou com o América-MG por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, realizado neste domingo (16) no estádio do Mineirão.

Gabigol marcou no primeiro tempo e Cauan Barros empatou no segundo. O atacante cruzeirense é vice artilheiro da competição com cinco gols.

A partida de volta acontece no Independência no próximo fim de semana. A data ainda não foi oficializada pela Federação Mineira de Futebol.

Na outra semifinal, disputada no sábado (15), o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0. O jogo de volta acontece em Sete Lagoas no próximo fim de semana.

Como foi o jogo

Primeiro tempo é equilibrado, mas com poucas chances reais de gol. O clássico começou quente e com muitas faltas, principalmente por parte do Coelho, que forçava a recuperação da posse de bola. Tanto Cruzeiro quanto América chegaram no ataque, mas desperdiçaram as melhores oportunidades com chutes para fora. Já na reta final, Adyson chegou atrasado no duelo e chutou a perna de Matheus Henrique dentro da área. A penalidade foi confirmada pelo VAR, e Gabigol abriu o placar para deixar a Raposa na frente.

Cruzeiro cresce no segundo tempo, mas leva o empate. Os mandantes pareciam mais perto de ampliar a vantagem do que de sofrer um gol do América. A pontaria melhorou, e o Coelho precisou contar com boas defesas de Matheus Mendes para se salvar. Em meio a pressão da Raposa, o time visitante mostrou paciência para construir uma boa jogada e contar com a sorte no gol de empate. Cauan Barros chutou de fora e um desvio na zaga deixou Cássio sem chances de defender.

Lances de destaque

1x0. Na cobrança de pênalti, Gabigol bateu de esquerda no canto e deslocou o goleiro Matheus Mendes, que caiu do lado direito.

Na trave! Após erro na saída do América, o Cruzeiro acelerou em troca de passes e Matheus Henrique bateu cruzado de fora da área. A bola bateu na trave à direita de Matheus Mendes.

Matheus Mendes duas vezes. Em mais uma saída errada, Matheus Pereira chutou no cantinho esquerdo e o goleiro do Coelho se esticou para espalmar. Na sobra, Matheus Henrique tentou por cobertura e Mendes evitou jogando a bola para escanteio.

1x1. De pé em pé, o América trabalhou a jogada com troca de passes até a bola chegar para finalização de Cauan Barros da meia-lua. A bola desviou em Jonathan e tirou Cássio da jogada, entrando no gol.

Ficha Técnica

Cruzeiro 1 x 1 América-MG

Campeonato Mineiro 2025, semifinal (ida)

Data: 16 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Anderson Daronco

Assistentes: Victor Hugo dos Santos e Eduardo Gonçalves

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartões amarelos: Gabi (CRU); Lucão, Kauã Diniz, Cauan Barros, Júlio César, Matheus Mendes (AME)

Gols: Gabi (41'/1ºT), Cauan Barros (32'/2ºT)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Marquinhos), Matheus Henrique, Eduardo (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Dudu (Bolasie) e Gabi. Técnico: Leonardo Jardim

América-MG: Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Felipe Amaral), Cauan Barros (Miquéias) e Elizari (Benítez); Fabinho, Renato Marques e Adyson (Yago Santos). Técnico: William Batista