Craque do Corinthians contra a Lusa, Talles dá recado: "Quero jogar de titular"

Talles Magno foi o grande destaque do Corinthians no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, no último sábado, na Arena Mercado Livre Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista, saindo de campo com um gol e uma assistência.

O jogador vem sendo importante para o Corinthians neste início de temporada. Em nove partidas, sento titular em cinco delas, Talles Magno já marcou cinco gols e deu uma assistência, porém, ainda não convenceu o técnico Ramón Díaz de que pode ser titular nos principais jogos do ano.

"Estou buscando meu espaço. Todos os atletas são bem competitivos e estão em grande momento. Quem o professor escalar, a gente estará bem servido, independente de eu jogar ou não. Quero jogar de titular. Eu quero ser um titular, vou continuar fazendo mus números, fazendo bons jogos, para que a oportunidade chegue", disse o jogador.

Talles Magno começou jogando contra a Portuguesa porque a comissão técnica decidiu poupar o time titular. Ele também não esteve entre os 11 iniciais nos clássicos contra São Paulo, Palmeiras e Santos, entrando somente no segundo tempo dessas partidas.

Mesmo não sendo titular absoluto do Corinthians, Talles Magno já mostrou o suficiente dentro de campo para agradar a diretoria. Cumprindo contrato por empréstimo, o atacante pertence ao New York City, dos EUA, mas crê em um desfecho positivo nas futuras negociações para que ele possa permanecer no clube do Parque São Jorge.

"Estou bem feliz aqui. Minha alegria é a mesma desde que cheguei até agora. Há coisas burocráticas, as pessoas lá de cima estão conversando. Deixo isso para eles, e faço o meu trabalho dentro de campo, que é o que posso fazer", comentou Talles Magno.