'Fod*-se': CR7 já alertou sobre tradução que gerou expulsão de Bellingham

Há quase sete anos, Cristiano Ronaldo alertou sobre um erro de tradução que voltou à tona neste final de semana com a expulsão de Jude Bellingham em novo tropeço do Real Madrid no Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Em 2018, CR7 comentou que a expressão "fuck off" é frequentemente utilizada no futebol inglês, mas que o termo na Espanha é motivo de expulsão. Ele falou sobre o tema em entrevista ao La Sexta recuperada pelo jornal espanhol Marca. O craque português, que defendia o Real Madrid na época, havia atuado por seis temporadas na Inglaterra defendendo o Manchester United.

Joguei por muitos anos na Inglaterra, quando há uma falta os ingleses dizem muito 'fuck off' e os árbitros não fazem nada. Aqui [na Espanha], te mandam para a rua.

Cristiano Ronaldo, ao La Sexta, em 2018

No último sábado (15), Bellingham soltou tal palavrão e levou vermelho direto do árbitro Munuera Monteiro. O meio-campista do Real Madrid estava reclamando após um lance, foi advertido de que estava passando dos limites e respondeu, em inglês, que estava falando com respeito. Antes de se virar de costas, usou a expressão e foi imediatamente expulso, na marca dos 40 minutos do primeiro tempo.

O árbitro alegou que o jogador inglês havia dito "fuck you". Ele deu a explicação ao explicar a decisão ao capitão merengue Luka Modric e também ao relatar o ocorrido na súmula da partida.

Embora ambos sejam palavrões, há uma diferença de intensidade e agressividade entre eles. A expressão "fuck off" pode ser usada em diversos contextos, com significados mais brandos — que podem ir de "cai fora", "vá à merda" até "foda-se". Já "fuck you" é uma ofensa direta, considerado um dos xingamentos mais graves na Inglaterra.

Bellingham se pronunciou sobre a expulsão e justificou que foi um "mal-entendido". Ele foi mandado mais cedo ao vestiário quando o Real Madrid ainda vencia por 1 a 0. Com um a menos, a equipe comandada por Ancelotti sofreu o empate do Osasuna e podia ter perdido a liderança do Espanhol.