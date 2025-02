Corinthians: Romero abriu mão de pênalti após pedido 'silencioso' de Talles

Um mês após se envolver em polêmica com Yuri Alberto, Romero abriu mão de uma cobrança de pênalti por um pedido silencioso de Talles Magno.

A cobrança definiu a virada parcial do Corinthians sobre a Portuguesa, em partida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no último sábado (15). O jogo terminou empatado por 2 a 2.

O que aconteceu

A decisão de quem cobraria o pênalti, sofrido por Talles Magno no segundo tempo, foi tomada em uma troca de olhares. Um dos principais batedores de pênalti do Corinthians, o camisa 11 automaticamente pegou a bola após a árbitra Daiane Muniz assinalar o pênalti. No entanto, instantes depois, ele entregou a bola para Talles.

O lance do gol ali, quando eu sofri o pênalti, eu olhei para o Romero assim e perguntei: 'Posso?' Porque, com certeza, se ele quisesse bater, ou se ele quisesse fazer o gol, com certeza eu iria apoiar e estar alegre do mesmo jeito. Aí ele olhou para mim, piscou e falou: 'Pode'. Então, eu já sabia que eu bater.

Talles Magno, atacante do Corinthians, em zona mista

A ação de Romero chamou atenção, principalmente por acontecer um mês após a rusga com Yuri por um pênalti.

Talles fez questão de comentar o companheirismo presente no elenco corintiano. Com o pênalti convertido, o atacante chegou a 5 gols marcados no Paulistão — sendo artilheiro do Timão na temporada até agora.

Isso mostra para todo mundo de fora e também de dentro de campo o companheirismo que temos. Eu acho que essa decisão dele me deixou bem feliz. Se ele me deixasse bater ou não [o pênalti], minha alegria e meu apoio por ele seriam iguais.

Talles Magno

Como foi a polêmica entre Yuri e Romero

Em partida contra Velo Clube, em janeiro, Romero tomou a frente de Yuri para bater um pênalti e desperdiçou a cobrança.

Yuri demonstrou estar contrariado no momento em que se afastou da marca da cal.

Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón, minimizou a situação. Porém, a discussão ganhou outro capítulo.

O Yuri sempre posta. Não vimos nada de mais. Está tudo bem lá. Demos os parabéns para todos. Não é fácil jogar nessa situação. Ainda com erros e acertos, a verdade é que o grupo seguiu adiante. Mas, na verdade, não falamos nada sobre isso. Se eu disser que falamos, é mentira. Discussões existem sempre no jogo. Se colocam uma câmera entre mim e o Ramón, vai ter discussão. Está tranquilo.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva.

Yuri postou uma indireta em suas redes sociais, aparentemente direcionada para o companheiro de time.