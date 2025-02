Contra o São Paulo, Palmeiras tenta fechar primeira fase do Paulista invicto em clássicos

O Palmeiras tem neste domingo seu terceiro último clássico da fase de grupos do Campeonato Paulista. No Allianz Parque, o Verdão recebe o São Paulo, pela décima rodada da competição, a partir das 18h30 (de Brasília). Os comandados de Abel Ferreira tentam fechar esta etapa do torneio invicto contra seus maiores rivais no Estado.

Até o momento, o Palmeiras disputou dois clássicos: contra o Santos, pela terceira rodada, e contra o Corinthians, pela sétima rodada. O Verdão venceu o Peixe, por 2 a 1, de virada, na Vila Viva Sorte, com gols de Thalys e Richard Ríos. Depois, empatou por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque, com gol de Mauricio.

Dessa forma, além de tentar fechar essa primeira fase sem derrotas para os arquirrivais, o Verdão tenta também o primeiro triunfo em clássico dentro de sua casa. Após a vitória sobre a Inter de Limeira, o Palmeiras também tenta engatar sua primeira sequência de triunfos no Paulistão.

No último Estadual, o Palmeiras teve uma vitória sobre o Santos, e empates contra Corinthians e São Paulo. Na decisão, posteriormente, o Verdão voltou a bater o Peixe para conquistar seu terceiro título consecutivo do Paulistão.

Neste ano, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira soma quatro vitórias (Portuguesa, Santos, Guarani e Inter de Limeira), quatro empates (Noroeste, Red Bull Bragantino, Corinthians e Água Santa) e uma derrota (Novorizontino).

À equipe palmeirense apenas a vitória interessa neste domingo. No momento, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, a três de distância de São Bernardo e Ponte Preta, que têm 19, cada um. Assim, se vencer o Choque-Rei, o Verdão sobe para a segunda posição e entra na zona de classificação às quartas do Paulistão.