Contra o Palmeiras, Lucas busca reafirmar seu poder de decisão em clássicos

O poder de decisão de Lucas em clássicos será colocado à prova mais uma vez neste domingo, quando o São Paulo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Neste ano, o camisa 7 tricolor foi um dos grandes destaques no clássico contra o Corinthians, no Morumbis, marcando dois gols, um deles um golaço, para ajudar sua equipe a sair com a convincente vitória por 3 a 1.

O segundo clássico do ano foi o Santos, em plena Vila Belmiro, e Lucas foi quem abriu o placar para o São Paulo. Depois, entretanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía não foi capaz de administrar a vantagem, sofrendo a derrota de virada por 3 a 1.

Com gols em ambos os confrontos com os rivais até agora, Lucas agora espera manter a toada contra o Palmeiras, no Allianz Parque, contribuindo para que o time alviverde não se classifique para as quartas de final do Campeonato Paulista.

A missão de Lucas, porém, não é nada fácil. O craque são-paulino ainda não balançou as redes contra o Palmeiras desde que voltou ao futebol brasileiro e terá de acabar com essa sina se quiser atrapalhar o rival na luta pela classificação no Estadual.

A nível de comparação, desde que retornou ao futebol brasileiro, Lucas enfrentou o Corinthians cinco vezes, vencendo quatro jogos e empatando um. Em quatro dessas cinco oportunidades oportunidades o meia-atacante tricolor marcou gol.

Lucas é o artilheiro do São Paulo na atual temporada, com três gols, à frente de André Silva, Luciano e Oscar, todos com dois gols, além de Calleri, Enzo e Ryan com um gol cada.