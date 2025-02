Com treino de finalizações, Corinthians abre preparação para estreia na Libertadores

Após o empate por 2 a 2 com a Portuguesa, o Corinthians se reapresentou no CT Doutor Joaquim Grava neste domingo e iniciou os preparativos para a estreia na Libertadores. O Timão entra em campo na quarta-feira, contra o Universidad Central, da Venezuela, pela partida de ida da segunda fase da competição.

Como de costume, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante da Lusa no Pacaembu fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas participaram de uma ativação na academia antes de irem ao campo.

No gramado, após o aquecimento com um exercício de rondo, o grupo, comandado por Ramón Díaz, realizou um treino técnico de duelos com finalizações em duas estações. Em seguida, houve jogos de enfrentamento em campos reduzidos.

? CONMEBOL Libertadores ?? 19/02 (quarta) ? Universidad Central (??) ? Segunda Fase (jogo de ida) ? 21h30 (horário de Brasília) ?? Olímpico de Caracas ? Globo e ESPN/Disney+#VaiCorinthians pic.twitter.com/RzZBvkq1Nc ? Corinthians (@Corinthians) February 16, 2025

No duelo diante da Portuguesa, a comissão técnica do Corinthians optou por ir ao gramado com uma equipe alternativa, visando o confronto válido pela competição continental.

A comissão técnica planeja ter à disposição o meio-campista Breno Bidon para o jogo desta quarta. O garoto desfalcou a equipe alvinegra nos primeiros jogos da temporada, pois foi convocado para servir a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. O plano do Corinthians é encontrá-lo na Venezuela para avaliações para saber se ele reúne condições de ir a campo.

O elenco do Corinthians embarca para a capital venezuelana na tarde desta segunda-feira. O Alvinegro ainda terá mais dois dias de preparação antes do duelo contra o Universidad Central. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. A volta está programada para o dia 26, na Neo Química Arena.