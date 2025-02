Cláudio Caçapa valoriza oportunidade do Botafogo na Recopa Sul-Americana

De volta ao Botafogo, Cláudio Caçapa fez a estreia dele em 2025 no empate por 1 a 1 com o Boavista, em Bacaxá, neste sábado, pelo Campeonato Carioca. Agora, a equipe se prepara para iniciar a disputa da Recopa Sul-Americana. O técnico interino destacou a chance que o Fogão tem contra o Racing, da Argentina.

"Agora o nosso próximo jogo é essa final tão esperada também por todos nós. Então me sinto lisonjeado por fazer parte deste jogo histórico e com certeza vamos com um time forte, vamos em busca deste título, porque para nós é a continuidade de tudo aquilo que eles fizeram e agora eu também fazendo parte, tudo aquilo que eles fizeram em 2024, podendo já ser campeão neste início de ano. Nada melhor do que coroar com um título internacional", afirmou Caçapa, que comandou o Botafogo interinamente em 2023.

A Recopa Sul-Americana reúne o campeão da Copa Libertadores de 2024, o Botafogo, contra o vencedor da Copa Sul-Americana, o Racing. O primeiro jogo é nesta quinta-feira, na Argentina.

De olho no Racing, o Botafogo poupou o time contra o Boavista e atuou com os reservas. Com o empate, o Fogão ficou ainda mais pressionado no Carioca - aguarda o desfecho da rodada para saber o que precisa para buscar a classificação para a semifinal do Estadual.

Além de projetar a Recopa, Caçapa, após o empate com o Boavista, também abordou o retorno ao Botafogo. Ele voltou para ser auxiliar permanente e interino até a contratação de um novo técnico.

"Eu vim como interino, estou muito feliz por isso. Eu tenho muito tempo já nesta profissão, passei muitos anos como auxiliar no Lyon, foram sete temporadas e meia. Então estou acostumado com isso também, mesmo que hoje eu me sinta pronto e capacitado, mas acho que o mais importante de tudo é poder fazer o trabalho que esperam de mim. Com a chegada de um novo treinador, que ele encontre um time mais bem encorpado, melhor fisicamente, mentalmente, tecnicamente, tudo, para que nós possamos fazer um grande ano de 2025", disse o técnico interino do Glorioso.

"Então a esperança é essa, de poder fazer um trabalho interinamente. Respeito. A diretoria deixou bem claro para mim, John (Textor) também, que é interino. Eu venho como interino, mas colocando em prática tudo aquilo que aprendi para que quando o novo treinador chegar o time possa estar bem melhor", completou.