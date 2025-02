Choque-Rei 'cabeça-quente' vale futuro do Palmeiras e presente do São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo promete ser quente dentro de campo por ser uma "final antecipada" no lado alviverde, e à beira dele também, já que Abel Ferreira e Luis Zubeldía roubam a cena com um número exagerado de cartões recebidos.

O que aconteceu

Abel Ferreira é o técnico com mais cartões no Brasil desde que chegou ao Palmeiras. No total são 299 jogos no comando do Alviverde e 73 cartões (64 amarelos e 9 vermelhos). Uma média de 0,24 cartão por jogo.

Zubeldía tem muito menos tempo no Brasil, mas a média impressiona. O técnico argentino chegou ao São Paulo em abril do ano passado e levou 21 cartões (19 amarelos e dois vermelhos) em 53 jogos. Uma média de 0,39 cartão por jogo. Zubeldía também levou amarelo no amistoso contra o Cruzeiro pelo FC Series, no primeiro jogo da temporada, mas esse cartão não entrou na conta.

No ano passado, Zubeldía conseguiu ser mais advertido que Abel mesmo atuando em 12 jogos a menos. Em 2024, Zubeldía levou 17 cartões em 45 jogos, enquanto Abel recebeu 15 cartões em 67 jogos. 0,38 de média cartões por jogo do argentino x 0,21 para o português.

Nesta edição do Paulistão, Abel Ferreira cumpriu suspensão na última rodada por levar três cartões amarelos, já Zubeldía está pendurado com dois.

Choque-Rei pode selar futuro do Palmeiras e impactar presente do São Paulo

Além do clássico, o São Paulo tem uma tabela que interessa demais ao Palmeiras. Após o Choque-Rei, o Tricolor recebe a Ponte Preta no Morumbis e visita o São Bernardo. São justamente as duas equipes à frente do Palmeiras na tabela do Grupo D, e que neste momento deixaria o Alviverde fora da zona de classificação para a próxima fase.

O time de Zubeldía deixou a classificação bem encaminhada no Grupo A e, na teoria, não deveria dar muita importância aos jogos que restam nesta fase.

No entanto, a pressão da torcida por desempenho só aumenta após três jogos muito ruins em sequência: derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino (jogando com um homem a mais em todo o segundo tempo), empate em 0 a 0 contra a Inter de Limeira (também no 11 contra 10) e empate em 3 a 3 contra o Velo Clube.

A situação do Palmeiras no Grupo D é a seguinte: São Bernardo e Ponte Preta lideram a chave com 19 pontos cada (o time do ABC leva vantagem pelo número de vitórias e por ter um duelo a menos). O Palmeiras tem 16 e o Velo Clube, sem chances de classificação, soma 6. Um triunfo no clássico combinado já tranquiliza a situação.

A intenção da diretoria do São Paulo é manter Zubeldía no cargo independentemente do resultado do Choque-Rei. No entanto, um resultado adverso no Allianz pode aumentar ainda mais a pressão sob o trabalho do argentino.

