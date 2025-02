Chance de ouro! Jean Matsumoto substitui ex-campeão e encara Rob Font no UFC Seattle

Uma das grandes promessas do MMA nacional, o ainda invicto Jean Matsumoto terá uma chance de ouro para entrar no ranking peso-galo (61 kg) do Ultimate. Inicialmente escalado para encarar Chris Gutierrez no UFC 313, no dia 8 de março, o lutador paulista foi remanejado para a edição do dia 22 de fevereiro, em Seattle (EUA), para medir forças com o ranqueado Rob Font, substituindo o ex-campeão Dominick Cruz, que, lesionado, saiu da disputa e se aposentou.

Pelo pouco tempo de antecedência com o qual o brasileiro terá para mudar sua preparação, o combate entre Matsumoto e Font no UFC Seattle será disputado em peso-casado (até 63,5 kg). A notícia da luta foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Junkie' e posteriormente anunciada oficialmente pelo Ultimate.

Atalho para o top 10

A oportunidade de enfrentar Rob Font no UFC Seattle representa também uma espécie de atalho para Jean alcançar o top 10 do peso-galo. Contratado via 'Contender Series' em 2023, Matsumoto estreou pelo Ultimate no ano passado, com duas vitórias em seus primeiros compromissos na liga - sobre Dan Argueta e Brad Katona.

Agora, diante do experiente Font, o brasileiro terá seu mais duro rival desde que iniciou sua trajetória no maior evento de MMA do mundo. E em caso de novo triunfo, Jean deve garantir uma vaga no top 15 do ranking da divisão ou, até mesmo, entre os dez primeiros colocados da classificação, tendo em vista que seu adversário ocupa a 9ª colocação na tabela.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)