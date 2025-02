Caixinha elogia atuação do Santos contra o Água Santa e fala sobre pressão externa: "Não me preocupa"

O técnico Pedro Caixinha elogiou a atuação do Santos na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa na noite deste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O comandante valorizou o desempenho dos jogadores e disse não se preocupar com a pressão externa em relação ao seu trabalho no Peixe.

Diante do Água Santa, Neymar abriu o placar para o Santos logo no começo de jogo, de pênalti, e Thaciano ampliou pouco tempo depois. O Água Santa descontou com Netinho, mas Guilherme fez o terceiro e último gol santista. Com o resultado, a equipe saltou para a liderança do grupo B, com 12 pontos.

"Procuramos ter uma continuidade em relação ao bom jogo contra o Corinthians. A equipe teve um bom comportamento. Tivemos uma dinâmica no meio-campo, a entrada do Soteldo... A gente obrigou o adversário a jogar em um bloco mais baixo. Vamos ter que encontrar, ter capacidade de jogar por dentro e por fora. No segundo tempo o adversário mudou, atuou no 4-3-3, nossas conexões ficaram mais difíceis e tivemos que jogar mais por fora. Gostei muito dos nossos primeiros 30 minutos, como o time atacou de forma compacta, coesa. O time ficou equilibrado. Tivemos a infelicidade do gol deles, mas tivemos sobriedade para encarar o jogo no segundo tempo", comentou o treinador em entrevista coletiva.

Na véspera da partida, alguns torcedores protestaram na frente do CT Rei Pelé contra o time. Rojões foram atirados em direção ao gramado e o treino da equipe chegou a ser interrompido. Questionado sobre a cobrança, Caixinha mostrou naturalidade e disse que ele mesmo é quem mais se cobra.

"Não tenho qualquer tipo de controle sobre o comportamento dos outros. São situações que não conseguimos evitar, não me preocupa de forma alguma e não me pressiona. A pressão que coloco no meu trabalho é acordar às 5 horas da manhã e trabalhar até às 10 da noite. Ninguém vai me dizer o que fazer, eu mesmo coloco pressão no meu trabalho. Não é mais ou menos bomba que vai me pressionar", complementou.

Com o resultado positivo neste domingo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila.

Veja outros trechos da coletiva de Caixinha:

Escalações vazadas

"É importante que os treinos sejam abertos em algumas ocasiões. Damos 15 minutos abertos para a imprensa, às vezes totalmente abertos e também temos os treinos fechados. E nos fechados é preciso de ética para quem está do outro lado. É preciso respeitar o treino fechado. Ele é fechado por uma razão. Desde que cheguei, quase toda a gente sabe o time que vai iniciar, não sei como isso ocorre. Mas faz parte de uma ética de trabalho, pelo menos dentro dos meus princípios."

Thaciano titular e Tiquinho banco

"A troca no ataque teve a ver com uma sobrecarga de Tiquinho, o que era normal. Ele já jogou mais do que nos últimos seis meses. Não queremos perdê-lo.

Os dois zagueiros dele e os dois médios do Água Santa davam espaço entrelinhas. Optamos por jogar com um triângulo ali para expor os médios deles. O Thaciano joga de frente e poderia criar situações no primeiro toque. Facilita para atacar de forma aguda, gera mobilidade."

Situação na tabela

"Nunca olhei para a tabela, sabia que as coisas não estavam fáceis, mas nunca falei disso com os atletas. Nós sabemos que podemos atingir uma pontuação que nos garante a classificação e agora só dependemos de nós. Mas o que aprendi é analisar o Paulistão e sabia que dava claramente para chegar em uma pontuação, e estabeleci isso. No Brasileiro vai ser exatamente igual. Não vou olhar para a tabela. É um clube grande, isso não é pressão. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, com nosso comportamento. O que podemos controlar são nossos comportamentos como equipe. A gente precisa seguir evoluindo."

Saída de Zé Ivaldo

"Teve um pequeno choque de calor, junta o calor e a umidade. Ele estava com a camisa térmica, mas agora já está um pouco melhor."

Situação física de Neymar

"Ele e o estafe se conhecem muito bem. Vamos ser cautelosos, neste momento tem recuperado muito bem, tem participado. Agora vamos ter menos tempo para nos recuperar e preparar para o jogo de quarta. Vamos ver como ele chega amanhã no CT, no outro dia, como eles vão acompanhar esse processo. Assim vamos conseguir pensar no adversário."