Auxiliar do Corinthians elogia Angileri, alvo no mercado: "Acostumado a jogar em time grande"

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, elogiou o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, alvo do clube no mercado da bola. A comissão técnica evitou confirmar as tratativas com o defensor do Getafe, mas deixou claro que espera reforçar o elenco pensando no decorrer da temporada.

Emiliano destacou o bom desempenho de Angileri quando atuava na América do Sul e exaltou seu currículo, pontuando a passagem vitoriosa pelo River Plate.

"Foi eleito o melhor lateral em duas Libertadores seguidas. Acho que é um bom lateral e está acostumado em jogar em time grande também. Jogou em um dos maiores do mundo, que é o River Plate. Gostamos sim (do jogador)", disse o auxiliar em entrevista coletiva, após o empate por 2 a 2 com a Portuguesa.

Caso se concretize a chegada do defensor, o Corinthians passaria a ter quatro laterais esquerdos. No elenco atual, Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios desempenham esse papel.

A comissão técnica vê com naturalidade a concorrência e reforçou que quem estiver melhor vai jogar. Neste momento, Hugo vem atuando no "time A", enquanto Bidu está atuando no "B".

"Enquanto não se concretizar, vamos falar sobre isso (chegada de Anglieri) apenas internamente. Estamos sempre buscando opções, Fabinho, presidente, sempre buscamos. Mas tem que se concretizar para falarmos. A briga (por posição) é entre eles, não depende de nós. Nós podemos ajudar no tático, físico, psicológico, mas o jogador tem que responder, defender sua vaga", pontuou Emiliano.

Após as falas do auxiliar, Ramón tomou a palavra para reforçar a importância do Corinthians se movimentar nesta janela de transferências. Com dificuldades financeiras, o clube optou em um primeiro momento por priorizar a manutenção de atletas que foram importantes na reta final da temporada passada.

"Quando equipes grandes passam por situações complicadas, como o Corinthians ano passado, na briga contra o rebaixamento, e depois conseguem vaga para torneios continentais, é importante se reforçar. Porque a pressão vai existir para o clube, para nós. Sabemos do momento complicado do clube, entendemos, mas precisamos fazer esforços para seguir competindo. O Corinthians é muito grande e a exigência é alta. Temos que seguir lutando e crescendo com o que temos em mãos", finalizou o treinador.

O Corinthians encara a Universidad Central-VEN nesta quarta-feira, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. O duelo que será disputado em Caracas é tratado como o mais importante da equipe no ano até aqui.

Diante da Lusa, pela 10ª rodada do Estadual, Matheus Bidu e Talles Magno foram às redes pelo Timão, mas a equipe sofreu o empate com os tentos de Jajá e Maceió.