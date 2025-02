Após resolver último Choque-Rei, Flaco López reencontra São Paulo mirando sequência no Palmeiras

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o São Paulo, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). Flaco López, que resolveu o último Choque-Rei para o Verdão, reencontra o rival tentando se consolidar no time e ampliar sequência na equipe.

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pela última vez no dia 18 de agosto de 2024, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2 a 1, no Allianz Parque. Flaco López fez os dois dos mandantes, sendo o último deles no último lance do jogo. Luciano marcou para o Tricolor.

Flaco López terminou o ano em baixa e começou a temporada de 2025 sendo questionado. Em 2024, foi o artilheiro do Paulistão e do Palmeiras em toda temporada, com 22 bolas na rede. Dez desses gols foram marcados no Paulista enquanto os outros 12 foram distribuídos na Libertadores (2) e Brasileirão (10).

O argentino disputou cinco dos nove jogos Verdão até o momento, sendo quatro como titular. Depois de passar em branco nos primeiros três compromissos que disputou, Flaco fez seu primeiro gol contra o Água Santa e depois marcou novamente contra a Inter de Limeira.

Nessas duas partidas, Flaco López foi escalado como titular e disputou os 90 minutos. Depois de marcar em dois jogos consecutivos, Flaco mira ampliar sua sequência no time comandado pro Abel Ferreira. No momento, o camisa 42 viu a concorrência no setor diminuir devido à saída de Rony, que foi vendido ao Atlético-MG.

Além dos dois gols, em cinco jogos, Flaco ainda soma uma assistência. Ele deu o passe para gol de Thalys, no empate por 1 a 1 contra o Noroeste, pela segunda rodada do Estadual.

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.