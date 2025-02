Após derrota contra o Flamengo, Carille projeta semana decisiva do Vasco

O Vasco vai viver uma semana decisiva, com compromisso pela Copa do Brasil e clássico pelo Campeonato Carioca. E o time convive com um peso a mais após perder para o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O técnico Fábio Carille abordou o que vem pela frente.

"Primeiramente é pensar na terça. São tantas coisas que a gente tem de trabalhar para terça sem ter muito tempo para treinar e depois a gente pensa no clássico, um clássico mais do que decisivo, em que a gente tem de fazer a nossa parte. Provavelmente pode acontecer de a gente sair do G-4 (do Campeonato Carioca). Então é um jogo que a gente tem de fazer a nossa parte no fim de semana e ver o que a rodada nos apresenta, se realmente a gente estiver fora", afirmou Carille, na coletiva após a derrota para o Flamengo.

"Agora é cabeça na terça-feira, no jogo decisivo. A gente sabe a importância da Copa do Brasil, todos valorizando demais e a gente também valorizando. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo", completou.

A semana decisiva do Vasco começa com o duelo com o União Rondonópolis (MT), nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Cariacica, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois, o Gigante da Colina decide a vida no Campeonato Carioca contra o Botafogo, domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, na última rodada da Taça Guanabara.

O Vasco amarga uma sequência de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas). Assim, está pressionado no Carioca. O Gigante da Colina, com 14 pontos, está na quarta colocação e precisa secar o Sampaio Corrêa, o Nova Iguaçu e o Maricá neste domingo para continuar no G-4.

O Gigante da Colina corre o risco de chegar à última rodada da Taça Guanabara não dependendo apenas de si para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca.