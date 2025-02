Ao lado de Neymar, Hulk se torna o brasileiro com mais gols em atividade

O golaço de falta de Hulk pelo Atlético-MG contra o Tombense ontem (16) fez o super-heroi do Galo alcançar uma marca expressiva: chegou aos 439 gols na carreira e igualou Neymar como o maior artilheiro brasileiro em atividade.

O que aconteceu

Hulk marcou um de pênalti e um de falta, resolvendo o jogo para o Atlético-MG. Com os dois gols de ontem, Hulk alcançou Neymar, que não balança as redes há 501 dias, desde outubro de 2023.

Desde o último gol de Neymar, Hulk balançou as redes mais 26 vezes para alcançar os números do camisa 10 santista.

Aos 38 anos, Hulk já tem sete gols em oito jogos em 2025 e é o artilheiro do Campeonato Mineiro.

Os números de Hulk por clubes e seleção brasileiro o colocam, junto com Neymar, como oitavo maior artilheiro do mundo em atividade, na lista encabeçada por Cristiano Ronaldo e Messi.

Pelo Galo, Hulk empilha recordes: é o maior goleador do clube na Libertadores (16 gols), da Arena MRV (17 gols), do Novo Mineirão e do Atlético-MG na era de pontos corridos do Brasileirão (56).

Veja o golaço de Hulk: