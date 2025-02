Andy Murray se diz ansioso pelo possível primeiro jogo entre João Fonseca e Alcaraz

O mundo do tênis está admirado com as conquistas do brasileiro João Fonseca logo no início de sua carreira profissional. E a lenda britânica Andy Murray manifestou nas redes sociais a expectativa por um possível encontro entre João e outro prodígio das raquetes, o espanhol Carlos Alcaraz.

"Estou ansioso pelo primeiro jogo de Fonseca x Alcaraz", escreveu pelo X o recém-aposentado tenista, dono de três títulos de Grand Slam e de duas medalhas olímpicas de ouro na carreira.

Presente nas últimas edições do ATP 500 do Rio, no Brasil, o espanhol não virá à capital carioca para um possível encontro com João Fonseca, a partir de segunda-feira (ele vai jogar o ATP 500 de Doha). Com a ascensão do brasileiro no ranking da ATP, contudo, eles podem duelar em breve no circuito. João já garantiu ao menos o 74º lugar com a final na Argentina e Alcaraz é o atual número três do circuito.

Neste sábado, João Fonseca se tornou o décimo tenista mais jovem da história do tênis profissional a chegar a uma final de um torneio ATP, superando Roger Federer. O brasileiro estará na final do Aberto de Buenos Aires, neste domingo, com 18 anos, 5 meses e 26 dias de idade.

Alcaraz, por sua vez, conseguiu o feito com 18 anos e 2 meses de idade, no torneio de Umag, em 2021. Somente seu conterrâneo Rafael Nadal e o japonês Kei Nisihikori atingiram a marca mais cedo. O espanhol foi campeão naquele torneio e se tornou o quinto mais jovem vencedor de um ATP.

Caso bata Francisco Cerundolo na final do Aberto de Buenos Aires, neste domingo, João vai superar Pete Sampras e será o sétimo mais jovem a conquistar essa marca. Desde 2021, Alcaraz já venceu outros 16 títulos de ATP, incluindo quatro Grand Slams.