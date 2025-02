Lenda do tênis se empolga com Fonseca: 'ansioso para o 1º jogo com Alcaraz'

O ícone do tênis Andy Murray é mais um a aderir ao "Fonsequismo". Ele está empolgado para ver logo mais um confronto entre o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz.

O que aconteceu

O britânico manifestou sua empolgação com o fenômeno brasileiro: "Mal posso esperar pela primeira partida entre Fonseca e Alcaraz". Ex-número 1 do mundo e vencedor de três Grand Slams, o tenista aposentado fez o comentário nas redes sociais após a classificação do carioca à primeira final de torneio ATP, na Argentina.

Can't wait for the first Fonseca vs Alcaraz match ?? -- Andy Murray (@andy_murray) February 16, 2025

João se tornou o mais jovem finalista no saibro desde Alcaraz. Em 2021, o tenista espanhol foi à final — e veio a se sagrar campeão — em Umag (Croácia), com 18 anos e apenas dois meses. O brasileiro tem 18 anos e cinco meses de vida.

Não é a primeira marca de Alcaraz que Fonseca atinge. O novo fenômeno do tênis virou o caçula a entrar no top 100 do ranking mundial desde o espanhol.

O brasileiro, inclusive, superou o atual top 3 do mundo em uma estatística em Buenos Aires. João virou o segundo finalista mais jovem da história do Aberto da Argentina, passando Alcaraz, que foi à decisão do torneio quando tinha 19 anos e nove meses, em 2023. O recorde é do argentino José Acasuso, que se classificou para a final quando tinha um mês a menos que a atual idade de Fonseca.

Fonseca entra em quadra para buscar seu primeiro título de ATP a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (16). O adversário da final é Francisco Cerundolo, o número 1 da Argentina.