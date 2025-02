Abel avalia empate contra o São Paulo e cobra elenco mais recheado: "Faltam peças no nosso quebra-cabeça"

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o São Paulo na noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Logo no início do jogo, o técnico Abel Ferreira perdeu Mauricio, que sentiu um problema no ombro após um choque com o adversário.

Ao perder o atleta tão cedo, Abel admitiu, após a partida, que faltam peças no elenco. O treinador citou as saídas que teve no elenco e enfatizou que sabe do esforço que a diretoria tem feito para buscar novos jogadores para o elenco que, para ele, está mais curto do que gostaria.

"Não tenho um plano para o imprevisto. Há duas coisas que não se controla na vida: tempo e imprevisto. E foi o que aconteceu. Temos Paulinho e Felipe Anderson lesionados. Com a saída do Rony, só com López e os moleques, Thalys e Luighi, ambos ainda podem jogar pelo sub-20. Com o Estêvão, que há três dias teve um problema de saúde e ainda não estava 100%. Fui obrigado a improvisar logo no início, não estávamos a espera. Ficamos sem o jogador que tem sido nosso jogador mais criativo e marcador. O futebol é isso e por isso temos que ter um elenco maior. Por ano fazemos 38 a 80 jogos. É fundamental o elenco ter mais profundidade", disse.

Mauricio sentiu fortes dores no ombro logo no primeiro minuto e foi substituído em seguida. O meia deu lugar para Estêvão, que começou no banco. A Cria da Academia ainda se recupera de um problema de saúde que lhe causou febre há uns dias.

"Estamos trabalhando nisso. Faltam peças no nosso quebra-cabeça, vamos seguir trabalhando em cima disso. Pelo menos, assim espero. Foi um jogo truncado, uma equipe que se fechou muito bem. Já sabíamos que o adversário ia jogar assim, Não foi surpresa para nós, ia jogar mais fechado e jogar no contra-ataque. Mesmo assim, na primeira parte não conseguimos bloquear a dinâmica do nosso adversário, o Alisson e Pablo Maia. As nossas marcações não foram como previmos. Corrigimos no intervalo e acho que melhorou. Não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do adversário. em um jogo desse não há muitas oportunidades mas mesmo assim finalizamos de dentro da área, sendo duas mais flagrantes. Ficamos só com um ponto, foi duro ficar sem o nosso melhor marcador", seguiu.

O empate deixou o Palmeiras fora da zona de classificação das quartas de final do Paulista. O Verdão tem 17 pontos e ocupa a terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que têm 22 e 19, respectivamente. A equipe de Abel Ferreira volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília).