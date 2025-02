Vitória renova acordo trabalhista e prevê pagar R$11,7 milhões no ano

Neste sábado, o Vitória informou que renovou por mais um ano seu acordo global na Justiça do Trabalho, garantindo a continuidade do pagamento parcelado das dívidas. O clube mantém os processos concentrados no juízo conciliador e efetua pagamentos mensais para reduzir o passivo. Em 2024, foram pagos R$ 21.159.444,03, e o novo acordo prevê o pagamento de R$ 11,7 milhões ao longo de 2025.

"Estamos no caminho certo e, a cada ano, reduzimos o passivo do Vitória. Quando assumimos, a dívida ultrapassava R$ 500 milhões, e hoje está em torno de R$ 180 milhões", afirmou o presidente Fábio Mota.

Para 2025, o Vitória propôs o pagamento de R$ 900 mil mensais, além de três aportes extras: R$ 300 mil em julho e setembro, e R$ 600 mil em dezembro.

Desde o início da atual gestão, conforme divulgado pelo Vitória, o clube reduziu de 313 para 113 o número de processos na Justiça 0 sendo 200 já quitados.

A renovação do acordo foi aprovada pelos credores e formalizada na última sexta-feira, em audiência com o juiz Murilo Oliveira, da Central de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA). Durante a sessão, foi apresentado um balanço da vigência do acordo global do clube junto ao Juízo da Execução e Expropriações (JEE).

O Vitória retorna aos gramados neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Jequie, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro é líder do estadual, com 15 pontos conquistados.