Valter Walker vence com finalização relâmpago no UFC Vegas 102

Valter Walker precisou de pouco mais de um minuto para finalizar Don'Tale Mayes no card preliminar do UFC Vegas 102, neste sábado (15). O peso-pesad0 chegou ao triunfo sobre o americano após encaixar uma chave de calcanhar, golpe que virou uma espécie de 'especialidade da casa' do gigante brasileiro.

Vale lembrar que o irmão do meio-pesado (93 kg) Johnny Walker utilizou o mesmo golpe para vencer seu último combate, contra Junior Tafa, em agosto do ano passado. Com o resultado positivo deste sábado, Valter agora soma duas vitórias consecutivas no Ultimate, se recuperando da derrota - a primeira da carreira - em sua estreia pela organização.

A luta

Sem perder tempo, o brasileiro buscou a luta agarrada logo nos primeiros segundos de luta. Após uma queda bem aplicada, Valter trabalhou no chão para melhorar sua posição até sair em uma chave de calcanhar. Com o golpe bem encaixado, só restou ao americano bater em desistência para não se lesionar.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Valter Walker venceu Don'Tale Mayes por finalização;

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.