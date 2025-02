UFC Vegas 102: onde assistir e card completo do evento Cannonier x Robocop

O UFC Vegas 102 acontece neste sábado (15), a partir das 18h (de Brasília). O evento será transmitido pelo UFC Fight Pass e pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

Onde assistir o UFC Vegas 102?

A transmissão na íntegra do evento pode ser acessada por assinantes do UOL Play no UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês.

As três primeiras lutas serão exibidas gratuitamente. O canal do UOL Esporte no YouTube fará a transmissão a partir das 18h (assista acima).

O torneio terá a participação de vários brasileiros. Gregory Rodrigues, o Robocop, fará sua primeira luta principal no UFC no torneio deste sábado.

Horário das lutas do UFC Vegas 102

Card principal — 21h (horário de Brasília)

Jared Cannonier x Gregory Robocop (peso-médio)

Calvin Kattar x Youssef Zalal (peso-pena)

Edmen Shahbazyan x Dylan Budka (peso-médio)

Ismael Bonfim x Nazim Sadykhov (peso-leve)

Rodolfo Vieira x Andre Petroski (peso-médio)

Card preliminar — 18h (horário de Brasília)

Connor Matthews x Jose Miguel Delgado (peso-pena)

Angela Hill x Ketlen Souza (peso-palha feminino)

Jared Gordon x Mashrabjon Ruziboev (peso-leve)

Rafael Estevam x Jesus Aguilar (peso-mosca)

Gabriel Bonfim x Khaos Williams (peso-médio)

Vince Morales x Elijah Smith (peso-galo)

Don'Tale Mayes x Valter Walker (peso-pesado)

Julia Avila x Jacqueline Cavalcanti (peso-galo feminino)

UFC Vegas 102