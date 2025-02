Transmissão ao vivo de Ypiranga x Grêmio pelo Gauchão: onde assistir

Imagem: EDU ANDRADE/ESTADÃO CONTEÚDO

Do UOL, em São Paulo

O Grêmio mede forças com o Ypiranga hoje (15), às 16h30 (de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite ao vivo o jogo.

O Grêmio lidera o Grupo A com 14 pontos. O Ypiranga é o terceiro colocado do Grupo B, com 12 somados.

O Tricolor está garantido nas semifinais. Os donos da casa, por outro lado, precisam vencer e torcer por uma combinação de resultado para avançar.

O Grêmio vem de uma goleada por 5 a 0 contra o Pelotas. O Ypiranga perdeu para o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, no último compromisso.

Ypiranga x Grêmio -- Campeonato Gaúcho