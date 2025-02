Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Tombense pelo Mineiro: onde assistir

Atlético-MG e Tomense medem forças hoje (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV fechada) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tombense liderou o Grupo A, com 16 pontos. O Galo chegou às semifinais por ter a melhor campanha entre todos os segundos colocados.

A equipe do técnico Cuca também fez 16 pontos, mas ficou atrás do Tombense por ter uma vitória a menos. O Atlético está invicto, com quatro vitórias e quatro empates.

O Tombense fez a melhor campanha da primeira fase. O Valente de Tombos também foi o que mais venceu: cinco triunfos, um empate e duas derrotas.

Atlético-MG x Tombense -- Campeonato Mineiro