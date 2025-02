Técnico do Real Betis explica reserva de Vitor Roque, especulado no Palmeiras

A fase de Vitor Roque no Real Betis segue irregular e o brasileiro está em pauta no futebol espanhol. O treinador do time da Espanha, Manuel Pellegrini, foi questionado, neste sábado, a respeito da fase do atacante e explicou os motivos de ter perdido a titularidade para Bakambu.

"Há momentos melhores e piores nas atuações dos jogadores. Agora Bakambu está jogando, ele tem jogado muito. Sem um elenco completo e compacto será difícil competir. Vitor é mais um do elenco, não teve nenhum contratempo ou desconforto. Todo mundo gosta de jogar em todos os jogos", comentou Pellegrini.

Na última quinta-feira (13), Vitor Roque ficou no banco de reservas e não entrou em campo pelo Real Betis no duelo diante do Gent, fora de casa, pela Conference League. Contra o Celta de Vigo, no jogo anterior, desta vez pelo Espanhol, o brasileiro entrou apenas no segundo tempo. Além disso, antes, contra Mallorca e Athletico Bilbao, o atacante ex-Athletico-PR foi substituído no segundo tempo.

Na atual temporada, Vitor Roque marcou sete gols e distribuiu duas assistências em 30 jogos. A última vez que o atacante foi às redes aconteceu no dia 15 de janeiro, quando marcou, de pênalti, o único gol do Real Betis contra o Barcelona, na goleada de 5 a 1 sofrida em uma partida do Campeonato Espanhol.

Interesse do Palmeiras no jovem atacante

Conforme publicado inicialmente pelo Nosso Palestra, o Palmeiras pretende realizar uma oferta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). O Verdão tenta contratá-lo ainda nesta janela de transferências, que abriu no dia 3 de janeiro e se encerra no dia 28 de fevereiro. A Gazeta Esportiva apurou que, no momento, ainda não há nada concreto.

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, com opção de compra avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O fim do empréstimo do atacante com o time espanhol é válido até junho deste ano.