Talles Magno valoriza bom momento, mas lamenta empate "doloroso" com Portuguesa

O atacante Talles Magno foi o principal destaque do Corinthians no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, neste sábado, no Mercado Livre Arena Pacaembu. O atleta, que distribuiu uma assistência e anotou um gol, valorizou seu bom momento, mas lamentou a igualdade com a Lusa.

"Estou feliz pelo meu desempenho, ajudei a equipe. O empate foi doloroso. Sobre o gol, dedico a minha família. Agradeço a Deus pelo momento que estou vivendo. Estou aqui para ajudar o Corinthians", comentou Talles após a partida.

"A gente reverteu o gol sofrido, viramos. Estávamos bem até sofrer o gol de empate, faltou caprichar mais no ataque", concluiu o atleta. O Corinthians jogou com uma equipe totalmente reserva, priorizando a disputa da Copa Libertadores.

O primeiro tempo foi de superioridade da Lusa, que abriu o placar com Jajá. O Corinthians, porém, voltou do intervalo com outra postura e buscou a virada com Matheus Bidu e Talles Magno. No entanto, os mandantes ainda tiveram tempo de empatar o duelo com Maceió.

Com o empate, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 26 pontos, 10 a mais em relação ao Mirassol. Na tabela geral, o Timão abriu vantagem de cinco unidades para o São Bernardo.

O jogo seguinte do Corinthians será contra a Universidad Central-VEN, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa Libertadores. No Paulista, a equipe volta a entrar em campo diante do Guarani, em Itaquera, no domingo.