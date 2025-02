'Sósia' de Obama e parceiro de Poatan! Conheça Gregory Robocop, protagonista do UFC Vegas 102

Neste sábado (15), Gregory Rodrigues entra em ação pela décima vez no octógono mais famoso do mundo. Com uma trajetória consolidada nos pesos-médios (84 kg) do Ultimate, o brasileiro ainda não 'furou a bolha' ao ponto de ser conhecido do grande público. Mas tal cenário pode mudar no UFC Vegas 102. Afinal de contas, o atleta rondoniense terá papel de protagonismo inédito na organização, disputando sua primeira luta principal da carreira contra o americano Jared Cannonier. De sósia de Barack Obama até parceiro de treinos de Alex Poatan, conheça 'Robocop'!

Nascido em Porto Velho (RO), Gregory estreou no MMA profissional há pouco mais de uma década, em setembro de 2014. Curiosamente seu debute resultou em derrota - uma das cinco que acumula até hoje. Apesar do tropeço, o brasileiro ganhou destaque no cenário nacional com seu estilo agressivo em pé e 'background' de jiu-jitsu. Com tal combinação, Robocop se sagrou campeão do 'LFA', atraindo a atenção do UFC, que fechou seu contrato em meados de junho.

De lá para cá, Gregory não se intimidou na maior liga de MMA do mundo e conquistou um bom histórico no Ultimate, com sete vitórias e apenas duas derrotas. A atual fase parece ser das melhores. Aos 32 anos e mais maduro, Robocop chega embalado por três vitórias consecutivas para o que pode ser o confronto que representará uma 'virada de chave' em sua trajetória nas artes marciais mistas.

Chance de ouro na carreira

Atualmente fora do ranking que engloba os top 15 melhores do mundo na categoria até 84 kg do UFC, Gregory foi agraciado com uma chance de ouro - rara para muitos lutadores. Afinal de contas, além de estar prestes a liderar seu primeiro card na empresa, o brasileiro pode pegar um atalho e tanto na divisão, já que medirá forças com o Jared Cannonier, sétimo colocado da listagem dos pesos-médios. Ex-desafiante ao cinturão, vindo de duas derrotas e já aos 40 anos, o americano parece representar o desafio ideal para que Robocop se consolide de vez como uma realidade a ser observada no plantel do Ultimate.

"Quando eles vieram com o nome do Jared Cannonier, eu pensei: 'Caraca, é muito melhor do que eu imaginava e esperava'. Deus sempre faz melhor e maior do que a gente pensa e deseja. Quando veio o nome dele, não era para dezembro (de 2024). Mas falei: 'Com ele, posso esperar o tempo que for porque é uma luta perfeita'. É uma luta que vai me colocar em um momento muito bom da minha carreira, que já estou vivendo. Fiquei paciente e esperei, disse que seria um 'main event'. Veio no tempo certo, estou preparado para isso. Ele era o oitavo, atualizou o ranking e ele foi para sétimo, ficou melhor ainda. Só preciso fazer meu trabalho, um passo de cada vez. Depois disso, a gente já vai quebrar esse top 10 e mandar um recado para a divisão", projetou o brasileiro, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Sósia do Obama e parceria com Poatan

Popularmente conhecido como Robocop no Brasil, Gregory é dono de outra inusitada alcunha - sobretudo entre os fãs norte-americanos. Por conta de uma aparente semelhança física com o ex-presidente dos Estados Unidos, o peso-médio do UFC passou a ser chamado de Barack Obama nas redes sociais. Ciente do predicado, o brasileiro frequentemente usa o apelido a seu favor e brinca com a situação (veja abaixo ou clique aqui).

Atleta da 'Kill Cliff FC', Gregory promoveu um intercâmbio e, no fim de 2023, viajou cerca de 5 horas de avião até a 'Teixeira MMA & Fitness', em Connecticut (EUA) - 'QG' da equipe monitorada por Glover Teixeira e que tem Alex Pereira como principal expoente. Na ocasião, Robocop disputou sparrings intensos com Poatan e ajudou o compatriota na preparação para o UFC 295 - em que o striker paulista viria a se tornar campeão dos meio-pesados (93 kg). Após a experiência, Rodrigues aprovou a troca e passou a intitular Poatan como um amigo dentro dos esportes de combate.

Próximo campeão brasileiro?

Com uma luta crucial para suas pretensões neste sábado, Robocop evita pensar muito adiante. Entretanto, ciente do bom momento, o brasileiro admite que possui metas grandiosas para atingir dentro do UFC. Para eventualmente se tornar mais um atleta tupiniquim a chegar ao topo do esporte e se tornar campeão da liga, Gregory quer vencer e convencer contra Jared Cannonier.

"Primeiro quero arrancar a cabeça desse cara, Jared Cannonier é meu foco principal. Depois disso, óbvio, tenho meus planos para 2025. Sei que quando se entra entre os tops, as lutas ficam limitadas, é bem minucioso. Quero ser campeão. (...) Tem muitos nomes que posso enfrentar lá de cima. Espero fazer mais uma ou duas lutas (esse ano), para me colocar em uma disputa de cinturão. (...) Em breve, muito em breve. Vou estar disputando o título e sendo campeão do UFC", destacou Robocop.

Faixa-preta de jiu-jitsu e dono de um poder de nocaute acima da média para a categoria, Gregory Rodrigues é uma das grandes apostas do MMA nacional dentro do UFC. Caso brilhe com os holofotes voltados para si neste sábado, no UFC Vegas 102, o brasileiro pode se consolidar como uma realidade em busca do cinturão dos pesos-médios. Aos 32 anos, o rondoniense possui um cartel profissional de 16 vitórias e cinco derrotas.

Robocop for next president ??#mma #robocop #obama #president #ufc #MMATwitter pic.twitter.com/qN4x2kiOWC

- Gregory "Robocop" Rodrigues (@gregory_mma) February 8, 2024