Saiba como assistir o UFC Vegas 102, card liderado por Gregory Robocop vs Jared Cannonier

Depois de realizar três eventos longe da 'capital do mundo das lutas', o Ultimate retorna a Las Vegas para promover mais uma edição neste sábado (15). Com o duelo entre o brasileiro Gregory Robocop e o americano Jared Cannonier como atração principal, o UFC Vegas 102 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18 horas (horário de Brasília).

Vindo de três vitórias consecutivas, Gregory Robocop terá uma chance de ouro para finalmente entrar no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate. Isso porque o ex-desafiante ao cinturão Jared Cannonier ocupa atualmente a sétima posição na tabela de classificação da categoria. Portanto, um triunfo sobre o veterano de 40 anos neste sábado, provavelmente, servirá como uma espécie de bilhete de entrada para o atleta natural de Rondônia no top 15.

Esquadrão Brasileiro em peso

O 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso no card do UFC Vegas 102. Ao todo, contando com Robocop, oito atletas nascidos no país entrarão em ação neste sábado: Rodolfo Vieira, os irmãos Ismael e Gabriel Bonfim, Ketlen Esquentadinha, Valter Walker, Rafael Macapá e Jacqueline Cavalcanti, além do próprio Gregory.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 18h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 21 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.