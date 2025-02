Rodolfo Vieira é derrotado em luta equilibrada no UFC Vegas 102

Assim como o próprio Rodolfo Vieira já antecipava, a luta contra Andre Petroski, na abertura do card principal do UFC Vegas 102, foi extremamente dura. Depois de três rounds bastante equilibrados, o faixa-preta de jiu-jitsu acabou saindo derrotado do octógono, na decisão unânime dos juízes.

Um dos motivos que levaram à derrota do peso-médio (84 kg) brasileiro foi o bom trabalho feito por Petroski na defesa de quedas, contendo a principal arma do carioca: o jogo de chão. Assim, o duelo foi disputado quase que inteiramente na luta em pé. Com o resultado negativo deste sábado (15), Rodolfo vê sua sequência positiva no Ultimate, que contava com duas vitórias consecutivas, ser interrompida.

A luta

O primeiro round foi equilibrado. Disputado praticamente apenas em pé, os dois lutadores acertaram bons golpes. Na luta agarrada, o americano defendeu todas as tentativas de quedas do brasileiro e, por sua vez, conseguiu derrubar Rodolfo no final do assalto.

Mostrando clara evolução na luta em pé, Rodolfo foi melhor na trocação no segundo assalto, principalmente com o uso de jabs e diretos. Por outro lado, Petroski - preocupado com as entradas de queda do brasileiro - atacou com menor volume, mas conectou bons chutes baixos na perna. No grappling, o faixa-preta carioca até aplicou uma queda, mas não conseguiu trabalhar seu jiu-jitsu.

Alertado pelo corner, Petroski voltou para o terceiro assalto com mais senso de urgência. Mesmo com mais volume de golpes, o americano não apresentava tanta contundência. Rodolfo, por sua vez, manteve o bom trabalho na trocação com jabs e diretos, porém não foi efetivo nas tentativas de queda. Mais um round parelho.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Andre Petroski venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime dos juízes;

Jose Delgado venceu Connor Matthews por nocaute técnico;

Angela Hill venceu Ketlen Esquentadinha por decisão dividida dos juízes;

Rafael Macapá venceu Jesus Aguilar por decisão unânime dos juízes;

Gabriel Marretinha venceu Khaos Williams por finalização;

Elijah Smith venceu Vince Morales por decisão unânime dos juízes;

Valter Walker venceu Don'Tale Mayes por finalização;

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.